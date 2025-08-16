「巨人−阪神」（１６日、東京ドーム）阪神・佐藤輝明内野手が五回に好守連発で、力投を続ける先発の村上をバックアップした。先頭の中山が三塁後方ファウルゾーンに打球を打ち上げると、背走で追って最後はスライディングしてキャッチ。続くリチャードの打球も三塁ファウルゾーンに。カメラマン席ギリギリまでダッシュして、最後は少し行きすぎる形となったが、うまくタイミングを合わせてジャンプして打球をグラブに収めた。