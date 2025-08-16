「巨人−阪神」（１６日、東京ドーム）巨人は「長嶋茂雄終身名誉監督追悼試合」として開催し、五回終了後に長嶋氏のお別れの会を今年１１月２１日に東京ドームで行うことを発表した。「ミスタープロ野球」として日本球界の歴史を彩ってきた長嶋茂雄氏は６月３日に肺炎のため８９歳で死去した。