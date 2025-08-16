「一夜限りのゲストとの深夜食」をテーマに、ゲストとの極上トークをメインディッシュに見立て、メニューを選びながら会話を楽しむ番組『ももクロちゃんと！』。【映像】「犬がしっぽを振るのはどういう意味？」“うれしい”だけじゃない。意外な事実にももクロ驚き！8月16日（土）放送回のゲストは、歌手の一青窈（ひとと・よう）。ももクロとは音楽番組で共演歴はあるものの、じっくり話すのは今回が初めてだという。メンバーた