声優の櫻井智さんが１３日に死去したことが１６日、分かった。櫻井さんの公式Ｘなどで発表された。５３歳。千葉県出身。葬儀は近親者のみで行われるという。櫻井さんは多臓器癌で闘病中だったという。Ｘでは事務所が声明を発表。「櫻井智はかねてから治療中だった多臓器癌の症状が悪化したため８月４日に緊急入院となりましたが、症状が改善せず誠に残念ながら８月１３日に永眠しました」と報告。「このような結果となってしま