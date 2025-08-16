◇第107回全国高校野球選手権第11日3回戦京都国際3―2尽誠学園（2025年8月16日甲子園）京都国際（京都）が逆転勝ちで、全国制覇した昨夏に続く2年連続の8強入りを決めた。京都国際は夏の甲子園で8連勝をマークした。6回から2番手で登板したエースの西村一毅（3年）は4回2安打無失点で、8回の逆転への流れを作ると、9回は「狙って取りに行った」と圧巻の3者連続空振り三振で、尽誠学園（香川）を封じ込めた。準々決勝は