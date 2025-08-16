2025年8月13日、シンガポールメディア・聯合早報は、中国がレアアースの「切り札」で米国をけん制するも、米国は台湾問題を中国との「ビッグな取引」に盛り込むつもりはないと報じた。記事は、米中両国が今月12日に追加関税の発動時期を90日間延長することをそれぞれ発表したと紹介。両国間の貿易交渉が続く中で、中国政府系メディアが米半導体大手NVIDIA製H20チップの安全性に懸念を示す、トランプ米大統領が中国に大豆購入を増や