お風呂で偶然触れたしこりをきっかけに、乳がんの中でも悪性度が高い「トリプルネガティブ乳がん」と診断されたbreast_cancer_emi34さん（仮称）。抗がん剤や手術を経て、命と向き合う日々の中で生活や価値観が大きく変化しました。その経験と想いを伺いました。 ※本記事は、個人の感想・体験に基づいた内容となっています。2024年3月取材。 体験者プロフィール：breast_cancer_emi34（仮称） 1987年生まれ、東京都在