気象台は、午後4時4分に、大雨警報（土砂災害）を浜松市南部、磐田市に発表しました。【警報エリアを確認】【大雨警報】浜松市南部、磐田市に発表 16日16:04時点西部では、16日夜のはじめ頃まで土砂災害に、16日夕方まで低い土地の浸水や河川の増水に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■浜松市南部□大雨警報【発表】・土砂災害16日夜のはじめ頃にかけて警戒・浸水1時間最大雨量40mm■浜松市北部□大雨警報・