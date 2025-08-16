気象台は、午後3時55分に、洪水警報を千葉市に発表しました。【警報エリアを確認】【洪水警報】千葉県・千葉市に発表 16日15:55時点北西部では、16日夕方まで河川の増水に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■千葉市□洪水警報【発表】16日夕方に警戒