関東は、明日17日(日)から最高気温35℃以上の猛暑日地点が急増。内陸では体温並みの暑さが続く所もあり、前橋では38℃予想の日があるなど危険な暑さ。朝晩も気温が高く、お盆明けも南部を中心に熱帯夜が続きそう。昼夜を問わず、熱中症対策を。梅雨明け直後のような暖気今日16日(土)は、関東では所々で雨が降りましたが、雨で暑さが和らいだのも一時的でした。午後3時までに最高気温が35℃以上の猛暑日になったのは、東京都練馬区