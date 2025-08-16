１回桐光学園１死一塁、周東が２ランを放つ＝桐光学園高グラウンド来春の選抜高校野球大会につながる秋季神奈川県大会の地区予選が１６日、県内４地区で一斉に始まった。今夏の神奈川大会準優勝の東海大相模や４強の立花学園、向上などが勝利を飾った。新指揮官が就任した桐光学園もコールド勝ちを収めた。各ブロックの総当たり方式で行われ、県大会出場校を決める。夏の甲子園に出場している横浜は推薦で県大会に出場する。