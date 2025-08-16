１５日、キックボクシングの試合に臨む人型ロボット。（北京＝新華社記者／鞠煥宗）【新華社北京8月16日】中国北京市で開かれている2025世界人型ロボットスポーツ大会は15日に開幕2日目を迎え、初試合が実施された。国家スピードスケート館「氷絲帯（氷のリボン）」で1500メートル決勝、サッカー、ダンス、キックボクシングなどの競技が行われ、大勢の観客が集まった。１５日、１５００メートルのレースに臨む人型ロボット。（北