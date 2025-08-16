お笑いコンビ「レインボー」のジャンボたかお（36）が16日、フジテレビ系「土曜はナニする！？」（土曜前8・30）にVTR出演。大食いエピソードを披露した。ひたすらご飯を食べるYouTube動画が人気のジャンボ。「ご飯がほんとに好きで。高校時代とか5キロラーメン完食して、賞金5000円もらったことがある」という。その場にいたサラリーマンからは「“感動した”って1万円もらった」と言い、「稼ぎました」と笑った。