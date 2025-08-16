◇セ・リーグ巨人―阪神（2025年8月16日東京D）巨人は、16日の阪神戦（東京ドーム）を6月3日に89歳で死去した終身名誉監督の長嶋茂雄さんの追悼試合として開催。試合前のセレモニアルピッチに登板した松井秀喜氏（51）が日本テレビの試合中継のゲスト解説を務めた。巨人の若手時代に長嶋監督からつきっきりの密着指導を受けたことは有名。放送の中で当時の秘話を明かした。「まず立った時のシルエットを凄く大事にされ