女優の細川直美が14日に自身のアメブロを更新。会員制倉庫型スーパー『コストコ』で購入した品々を紹介した。【映像】細川直美の手作り弁当&娘たち（複数カット）この日、細川は「昨日行ったCOSTOCO購入品です」と切り出し「定番のトイレットペーパー パストリーゼ スパム 塩麹 コンビーフ ウェイパー お醤油 お茶 お水 マジックソープ オイコス 雑穀パン カルッポキ 辛ラーメン」と購入した商品を写真とともに紹介した。