エルヴィス・プレスリーの元妻であるプリシラ・プレスリー（80）が、娘リサ・マリー・プレスリーの死を利用して資産管理権を取り戻そうとしたとする訴訟に対し、強く反論している。元ビジネスパートナーのブリジット・クルーズ氏とケヴィン・フィアルコ氏は、プリシラがリサの死を「悪用」し、名誉毀損や詐欺行為を行ったとして5000万ドル（約73億円）の民事訴訟を起こした。 【写真