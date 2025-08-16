イングランドの2部リーグ、チャンピオンシップに所属するハル・シティがDFブランドン・ウィリアムズの獲得を発表した。契約期間は1年で、1年の延長オプションが付く。ウィリアムズは左SBを主戦場とする24歳で、イングランドの名門マンチェスター・ユナイテッド出身。近年はユナイテッドからノリッジやイプスウィッチへローンで移籍し、出場機会を得ていた。『BBC』によると、ウィリアムズは23-24シーズンにイプスウィッチに移籍し