◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人―阪神（１６日・東京ドーム）全員が背番号「３」で臨む「長嶋茂雄終身名誉監督追悼試合」。巨人は井上温大投手が、５月２１日の阪神戦（甲子園）以来の白星となる４勝目を目指して先発したが、初回に２ランを浴びるなど３回５安打３失点で降板。打線は１軍復帰した岡本和真内野手が「４番・三塁」でスタメン出場したが、阪神の先発・村上頌樹投手に５回まで１安打無得点に抑えられている。井上が