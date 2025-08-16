◆プロボクシング▽１３２ポンド（約５９・８７キロ）契約１０回戦堤駿斗―カイス・アシュファク（１６日＝日本時間１７日、サウジアラビア・リヤド）日本男子初の世界ユース選手権優勝を含むアマチュア１３冠のＷＢＡスーパーフェザー級３位・堤駿斗（２６）＝志成＝が１５日（日本時間１６日）、サウジアラビア・リヤドで前日計量に臨み、２０１６年リオ五輪代表のカイス・アシュファク（３２）＝英国＝とともに１３１・９