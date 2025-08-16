◆プロ・アマ交流戦巨人３軍０―２慶大（１６日・Ｇ球場）昨年４月に受けた「左肘内側側副靱帯（じんたい）再建術」（通称トミー・ジョン＝ＴＪ手術）から復帰した、巨人の育成・代木大和投手が慶大戦に先発。復帰後最長となる４回を投げ、４安打２失点だった。直球で三振を奪う場面が目立ち、毎回の４奪三振。「変化球で取る三振がこれまで多かったから、真っすぐで三振を取れたっていうのはよかったかなと。今後、自信がつ