◇女子プロゴルフツアーＮＥＣ軽井沢７２第２日（１６日、長野・軽井沢７２Ｇ北Ｃ＝６６２５ヤード、パー７２）第２ラウンドが行われ、６５をマークした柏原明日架（富士通）と、６６の寺岡沙弥香（フリー）が通算１０アンダーで首位に並んだ。６５の鈴木愛（セールスフォース）、６６の金沢志奈（クレスコ）、６８の泉田琴菜（加賀電子）が９アンダーで１打差の３位。６６の藤田さいき（ＪＢＳ）が８アンダー６位に浮上