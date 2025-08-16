フランスのスタッド・ランスから古巣であるベルギー1部のヘンクに移籍した伊東純也。32歳の日本代表ウィンガーは、2026年ワールドカップまで1年と迫るなか、2部に降格したスタッド・ランスからの退団を決断。一番熱心に誘ってくれたという古巣へ3年ぶりに復帰することになった。その伊東は、15日に行われた明本考浩と大南拓磨が所属するルーヴェンとの試合でヘント再デビューを果たした。伊東は後半34分から出場し、ヘンクが2-1で