元ＮＭＢ４８でグラビアアイドルの横野すみれが、いなせな浴衣ショットを公開した。横野は１６日までに更新したインスタグラムにトウモロコシと団子の絵文字をまじえて「屋台発見なにが好き？」と投稿。淡い色合いの浴衣姿で屋台の前に立ち、ポーズを取るショットを披露した。この投稿にファンからは「浴衣いいなー！」「浴衣姿のすーちゃんもめっかわすぎる」「お祭り行けたんだね！浴衣すーちゃん、めちゃくちゃ可愛いよ