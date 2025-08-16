ボーイズグループSHINHWAのイ・ミヌが、シングルマザーである婚約者の6歳の娘と、これから生まれる子供の性別を初めて公開する。【写真】イ・ミヌ、「詐欺被害・固定収入ゼロ」等告白8月16日、韓国で放送されるKBS2TV『家事をする男たち』シーズン2（以下、『家事をする男たち』）では、イ・ミヌがフィアンセに会うために日本に向かう姿が盛り込まれる。イ・ミヌは前回の放送で在日コリアン3世の美しい交際相手と結婚のニュース、