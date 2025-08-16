巨人の吉川尚輝内野手が１６日、イースタン・西武戦（Ｇタウン）の試合前練習から２軍に合流。打撃、走塁、守備と一通りのメニューを消化した。シートノックでは二塁の守備に就き、軽快な動きを披露。「もうだいぶいい感じ。あとはゲームに出たり、そこで確認するだけだと思うので。練習では１００％でできている」と順調な回復ぶりを示した。今季は不動の二塁手として、攻守でチームをけん引。９０試合に出場して打率２割７分