◇ナ・リーグドジャース3―2パドレス（2025年8月15日ロサンゼルス）ドジャースのアレクシス・ディアス投手（28）が15日（日本時間16日）、本拠での首位パドレスとの首位攻防3連戦初戦の9回から救援登板。今年5月にレッズからトレード移籍後、9回に登板するのは2度目で、打者2人から2三振を奪って今季3ホールド目を挙げた。ドジャースは逃げ切って連敗を4でストップ。ナ・リーグ西地区首位のパドレスと同率首位に立った。