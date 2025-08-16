◇ナ・リーグパドレス2―3ドジャース（2025年8月15日ロサンゼルス）パドレスのラモン・ロレアノ外野手（31）が15日（日本時間16日）、敵地でのドジャース戦に「6番・左翼」で先発出場。2回に先制ソロを放った。2回2死の第1打席で相手先発・カーショーの低めカーブを上手く捉え、左翼ポール直撃の先制アーチ。2試合連発で試合を動かした。試合後、カーショーからの一発にロレアノは「大リーグでプレーできていること自