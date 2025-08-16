大気の状態が不安定になっている影響で局地的に猛烈な雨が降り、埼玉県と静岡県には記録的短時間大雨情報も出されました。関東地方などでは暖かく湿った空気や日中気温が上がった影響で大気の状態が不安定になっています。埼玉県川口市付近では午後2時10分までの1時間におよそ110ミリの猛烈な雨が降ったとみられ、気象庁は記録的短時間大雨情報を発表しました。越谷市では午後2時ごろまでの1時間に47.5ミリの激しい雨を観測しまし