8月17日（日）にフランスのドーヴィル競馬場で行われるジャックルマロワ賞（G1）の出走馬が発表された。●ジャックルマロワ賞（G1）第4レース：1600メートル（芝）JRA発売レース（日本時間8月17日（日）22時50分（現地時間15時50分）発走予定）・出走予定JRA所属馬アスコリピチェーノ（牝4・美浦・黒岩陽一厩舎）ゴートゥファースト（牡5・栗東・新谷功一厩舎）【ジャックルマロワ賞】アスコリピチェーノ＆ゴートゥファースト、