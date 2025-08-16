8月16日、園田競馬場で行われた11R・摂津盃（3歳上・ダ1700m）は、吉村智洋騎乗の9番人気、ナムラタタ（牡6・兵庫・石橋満）が快勝した。1.1/4馬身差の2着にエイシンレジューム（牡5・兵庫・坂本和也）、3着にフラフ（牡5・兵庫・松浦聡志）が入った。勝ちタイムは1:52.6（良）。1番人気で杉浦健太騎乗、ヴィーリヤ（牝4・兵庫・田中一巧）は7着、2番人気で川原正一騎乗、エイシンレオ（せん5・兵庫・森澤友貴）は4着敗退。【