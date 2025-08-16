中国福建省石獅市の漁港から出港する漁船＝16日（共同）【石獅共同】中国が沖縄県・尖閣諸島周辺や台湾海峡を含む東シナ海に設けた禁漁期間が16日に明け、福建省石獅市の漁港から多数の漁船が出港した。2016年の禁漁明けには尖閣周辺に漁船200〜300隻が押し寄せたが、近年は漁船の尖閣領海への侵入は減少傾向にある。中国側は偶発的事故による日中関係悪化を懸念しているとみられ「敏感な海域」での操業を取り締まっている。尖