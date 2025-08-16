歌手の木村カエラ（40）が15日、自身のインスタグラムを更新。韓国で久しぶりの“家族時間”を明かした。【写真】家族のキャリケース？韓国での家族時間を披露した木村カエラ「おやすみをいただいて、韓国釜山へ」と報告し、旅の思い出が切り取られた複数枚の写真をアップ。「瑛太くんが長期韓国でお仕事だったので、会いに行きました」と夫で俳優・永山瑛太（42）に会うことが目的だったこと明かし、「久しぶりに家族で過ごす