「巨人−阪神」（１６日、東京ドーム）巨人のキャベッジが判定に怒りを滲ませる場面があった。３点を追う四回、２死一塁で、フルカウントからインコースをストレートを見逃したが、ストライク判定。球審に対して激しく言葉を発し、その後も何かを訴えていた。