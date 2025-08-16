フジテレビ系「トークィーンズ」が１４日放送され、ＡＫＢ４８の全盛期を支えた１期生の高橋みなみ、前田敦子、小嶋陽菜の３人がゲストで登場した。絶頂期には、５年間で休みがゼロという信じられないような超多忙な日々を過ごしていたというメンバーたち。高橋が「次の日の休み、前日に言われたりするんで、スケジュール組みようもないですし…。５年越しの休みとか、ホント訳分かんないんですよ。何したらいいんだろう？」と