16日に放送された『ニッポン放送ショウアップナイタースペシャル 巨人−阪神』で解説を務めた江本孟紀氏が、巨人・岡本和真について言及した。5月6日の阪神戦の守備中に負傷し、故障離脱していた岡本は、この日一軍復帰。『4番・サード』でスタメン出場した岡本は、0−2の4回二死一塁の第1打席、阪神先発・村上頌樹が投じた1ストライクから2球目のスライダーを打ちにいくも中飛に倒れる。江本氏はこの打撃に「いいタイミング