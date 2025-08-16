今週は「2025スローガンツインメガホン」（税込み1,100円）を3人にプレゼントします。2025シーズンのスローガン「PS！」のロゴが入ったツインメガホンを使って球場で選手たちを熱く応援しよう！応募はこちらをクリック応募の締切は8月22日の正午です。応募はお一人さま一回まで。二回目以降の応募は無効となります。発表は発送をもって代えます。◇◇◇9月6日（土）にタマスタ筑後で開催するウエスタン・