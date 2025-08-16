◆ソフトバンク―ロッテ（16日、みずほペイペイドーム）ソフトバンクの周東佑京が3回の守備から退いた。周東はコンディション不良のため欠場が続いていたが、16日の同戦で6試合ぶりに「1番中堅」で先発出場。初回の第1打席は空振り三振に倒れていた。試合前には小久保裕紀監督が「今日はスタメンです。本人がいけると言っているので」と語っていた。