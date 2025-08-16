元NHKでフリーアナウンサーの中川安奈（31）が16日、自身のインスタグラムを更新。白のノースリーブでトレーニングする姿を披露した。「トレーニングを始めてもう少しで5カ月」と書き始めた中川アナ。透け感のある白のノースリーブ、ロングタイツのトレーニングウエア姿を披露し、ストレッチやスクワットに励む様子を公開した。「からだが変わってきた実感もわいてるし、前より風邪とかも引きにくくなった気がする！」と変化