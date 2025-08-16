◆米女子プロゴルフツアーポートランド・クラシック第２日（１５日、米オレゴン州コロンビアエッジウォーターＣＣ＝６４９７ヤード、パー７２）第２ラウンドが行われ、１２位で出た岩井明愛（あきえ、ホンダ）が６バーディー、１ボギーで連日の６７をマークし、通算１０アンダーで首位と２打差の４位に浮上した。６８の勝みなみ（明治安田）が６アンダーの２０位、岩井千怜（ちさと、ホンダ）と竹田麗央（ヤマエグループＨ