◇女子ゴルフツアーNEC軽井沢72第2日（2025年8月16日長野県軽井沢72ゴルフ北C＝6625ヤード、パー72）18位から出て65をマークした柏原明日架（29＝富士通）、7位で出て66で回ったルーキー寺岡沙弥香（22＝フリー）が通算10アンダーとし、首位に浮上した。鈴木愛（31＝セールスフォース）、金沢志奈（30＝クレスコ）、泉田琴菜（26＝加賀電子）が9アンダーで1打差の3位につけた。藤田さいき（39＝JBS）が8アンダーで6