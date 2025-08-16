将棋日本シリーズJTプロ公式戦は8月16日、新潟市の「新潟市産業振興センター」で2回戦第2局の対局を開始した。本局に臨むのは、前年覇者で過去4回の優勝回数を誇る渡辺明JT杯覇者（41）と山崎隆之九段（44）。注目の一戦を制し、4強入りを決めるのはどちらか。振り駒の結果、先手番は渡辺JT杯覇者に決まった。【中継】渡辺JT杯覇者VS山崎九段 注目の一戦（生中継中）渡辺九段は、2000年4月に四段昇段。竜王戦1組（1組以上：19