元横綱・貴乃花光司氏とフリーアナウンサー・河野景子さんの長男で、靴職人、画家、歌手などマルチに活動する花田優一の投稿した写真にフォロワーが沸いた。１６日にインスタグラムを更新し、「＃ｓｈｏｅｓ＃靴＃靴職人」などのハッシュタグをつける。「笑顔で迎える一日も、足元から整えたい。Ｍｒ.ＨＡＮＡＤＡの靴は、特別な日にも、日常の一瞬にも寄り添う“証拠品”。ぜひプロフィールのリンクからご覧ください」と