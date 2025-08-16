【MLB】ドジャース 3ー2 パドレス（8月15日・日本時間16日／ロサンゼルス）【映像】大谷がテオスカーに“歓喜のグータッチ”（実際の様子）ドジャースの大谷翔平投手が「1番・DH」でパドレスとの首位攻防戦初戦に先発出場。ここまで4連敗中と苦しい状況だったが、ついに連敗ストップとなると、決勝打となったホームランを放ったテオスカー・ヘルナンデス外野手を労う様子が見られた。前カードのエンゼルス戦で