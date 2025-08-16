◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人―阪神（１６日・東京ドーム）“Ｇキラー”の阪神・大山悠輔内野手が適時二塁打を放った。２点リードで迎えた３回１死一、三塁。２ボール２ストライクと追い込まれながら井上の変化球に食らいつき、右中間に運んだ。試合前の時点で今季の巨人戦打率３割８分４厘。前日１５日も２ランを含む２安打２四死球と躍動した虎の背番号３が、長嶋茂雄さんの追悼試合で躍動している。