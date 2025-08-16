ブレイキンの世界最高峰の大会「ＲｅｄＢｕｌｌＢＣＯｎｅ」が１１月、東京・両国国技館で開催されるのを前に１６日、同大会に招待ダンサーとして出場が決まったＡＹＵ（本名・湯浅亜優）が報道陣を前に、「自分の全てを出していきたい」と意気込みを語った。（デジタル編集部古和康行）ＡＹＵは、パリ五輪ブレイキン女子の金メダリスト、Ａｍｉ（本名・湯浅亜美）の姉で、２０２４年には、ヨーロッパ最大級のダンスバ