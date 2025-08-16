ドジャースが１５日（日本時間１６日）、本拠地ロサンゼルスでパドレスとの３連戦初戦を３―２で振り切り、同率で首位に並んだ。６月の対戦では死球が飛び交い、両チームの監督は退場、お互いのダッグアウトが無人となる乱闘寸前のもみ合いまで繰り広げたが、この日は僅差の戦いとなった。試合を引き締めた一人は先発したクレイトン・カーショー投手（３７）だ。２回に左翼ポールを直撃する先制ソロこそ許したものの、６回まで