フランス１部モナコの日本代表ＭＦ南野拓実（３０）は今季、チーム最年長の肩書きを外すことになった。モナコは今夏にドイツ１部レーバークーゼンからフィンランド代表ＧＫルーカス・フラデツキー、フランス代表として活躍してきたＭＦポール・ポグバ（３２）、イングランド代表ＤＦエリック・ダイアー（３１）を獲得。一気に経験豊富な年長者が３人となった。この補強を受け、フランス紙「レキップ」は、パリ・サンジェルマ