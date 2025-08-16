巨人の前監督・原辰徳氏（６７）が１６日の「長嶋茂雄終身名誉監督追悼試合」（巨人―阪神戦＝東京ドーム）のセレモニアルピッチで打者役を務めた。松井氏を投手役に、王貞治氏や高橋由伸氏、阿部監督などそうそうたるメンツが揃う中、サプライズゲストとしてグラウンドに姿を現すとファンから大歓声で迎え入れられた原氏。監督を務めていた時と変わらず、手を挙げて笑顔でファンの呼びかけに応じるファンサービスも行った。