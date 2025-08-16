◆第１０７回全国高校野球選手権大会第１１日▽３回戦山梨学院１４―０岡山学芸館（１６日・甲子園）山梨学院が投打で岡山学芸館を圧倒し、初めての夏２勝をマークした。身長１９４センチの二刀流２年生・菰田陽生（こもだ・はるき）が先発し、５回３分の２を１安打無失点。１５０キロを２度計測してスタンドを沸かせ「絶対に勝つという気持ちが１５０キロにつながった」と話した。打っては４打数３安打３打点。５回の第３打