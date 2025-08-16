◆秋季高校野球静岡県予選▽１回戦静岡１０―０城南静岡＝５回コールド＝（１６日、草薙球場）今夏の静岡県大会で準優勝だった静岡が、新チーム初の公式戦に臨み、城南静岡を１０―０の５回コールドで下した。計１１安打と活発な打線の中で存在感を見せたのが、１８４センチ、８７キロと大型の平野光星（こうせい、１年）だ。５番・捕手で公式戦初先発。初回２死一、二塁のチャンスでは鋭い当たりを左翼手に好捕されたが、４